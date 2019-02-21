Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak: İyi oynadık

Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek tur atladıkları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Semak, iyi oynadıklarını söylerken; "Çok zor bir maçtı gerçekten. İki ay ara verdiğimiz için çok iyi oynamamıştık ilk maçta ama bu maçta iyi oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

Ara vermelerinin kendilerini etkilediğini belirten antrenötr, "Kolay değildi. 2 aylık bir aranın ardından neredeyse yeniden lige başlıyoruz. Bu önemli aranın ardından maça adapte olmak, çevirebilmek kolay değildi" ifadelerini kullandı.

''SERDAR'IN ROLÜ BÜYÜKTÜ''

2 gol atan Serdar Azmoun'un performansı ile ilgili görüşleri sorulan teknik adam, "Bugün en iyi oyuncularımızdan biriydi. Maç boyunca takıma çok yardımcı oldu ve turun gelmesinde büyük rol oynadı. Bizim en iyi hücum oyuncularımızdan biri." diye konuştu.