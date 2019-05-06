Zenitli futbolcular şampiyonluğu uçakta öğrendi

Rusya Premier Lig'in 27. haftasında Akhmat Grozny ile 1-1 berabere kalan Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'nın Arsenal Tula'ya 2-0 yenilmesi sonucunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

4 yıl aradan sonra ligde şampiyon olan Zenit'te teknik ekip ve futbolcular, şampiyonluk haberini uçakta öğrendiler.

Zenitli futbolcular şampiyonluk haberini uçakta aldı - VİDEO

Rusya Ligi'ndeki 5. şampiyonluğunu elde eden Zenit futbolcularının ve teknik ekibinin uçaktaki kutlamaları renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Rus ekibi son şampiyonluğunu Andre Villas-Boas yönetiminde 2014-2015 sezonunda elde etmişti.