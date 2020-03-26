Zeynep Bastık: Bence Pjanic hacklenmiştir

Koronavirüs nedeniyle yapılan evde kalma çağrılarına destek veren sanatçılar, sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla insanları evlerinde motive etmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde bu nedenle canlı yayın açan Zeynep Bastık'ın yayınına Juventus'un Boşnak yıldızı Miralem Pjanic katılarak, Türkçe yorumlarda bulunmuştu.
''BENCE DÜN HACKLENMİŞTİR''
Konuyla ilgili ilk kez konuşan Zeynep Bastık, ''Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni.'' ifadelerini kullandı.