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Zübeyde Süpürgeci altın madalya kazandı

Milli atletimiz Zübeyde Süpürgeci, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Zübeyde Süpürgeci altın madalya kazandı
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T54 kategorisi kadınlar 200 metrede mücadele eden milli atlet Süpürgeci, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak altın madalya kazandı.

Zübeyde Almanya'da rekor kırdı VİDEO

2. GÜNDE 2 ALTIN 1 GÜMÜŞ

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli atlet Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 200 metrede, 30.96'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bu sonucun ardından şampiyonanın ikinci gününde Türkiye, 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

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