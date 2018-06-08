Zeynep Yetgil İstanbul'da altın kazandı

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bugün oynanan final mücadelesinde 53 kiloda Zeynep Yetgil, Belaruslu Katsiarya Pichkouskaya'yı 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

TAKIM HALİNDE 3. OLDUK

İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar müsabakaları bugün sona erdi. Şampiyonayı 2 altın 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya ile tamamlayan milliler takım halinde 3. oldu.

Bugün yapılan final mücadelesinde 53 kiloda 17 yaşındaki Zeynep Yetgil, Belaruslu Katsiarya Pichkouskaya'yı 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 65 kiloda bronz madalya için mindere çıkan Aslı Tuğcu da İsveçli rakibi Moa Lena Maria Nygren’i 3-1 yendi ve bronz madalya kazandı. Böylelikle Türkiye Kadın Milli Takımı, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamladı.

Erkekler yarı final maçlarında ise 57 kiloda Bekir Şahin, Rusya’dan İbragim İlyasov’a 11-0, 65 kiloda Utku Doğan, Rusya’dan Nachyn Sergeevitch’e 14-2 yenilerek bronz madalya mücadelesine kaldı.

ULSU'NUN FİNALİ CUMARTESİ GÜNÜ

70 kiloda mücadele eden Enes Uslu ise nefesleri kesen ve 5-5 berabere bir maçın ardından son puanı aldığı için finale yükselmeyi başardı. Enes yarın akşam finalde Ukrayna’dan Oleksii Boruta ile karşılaşacak.

57 kiloda Bekir Şahin ve 65 kiloda Utku Doğan’ın rakipleri yarın sabah yapılacak olan repesaj maçlarından sonra belli olacak. 97 kiloda ülkemizi temsil eden Feyzullah Aktürk ise Alman Erik Swen Thiele ile bronz maçına çıkacak. 79 kilodaki Muhammet Lütfi Küçükyıldırım ise Ermeni Andranik Gabrielyan ile sabah seansında repesaj maçı yapacak.