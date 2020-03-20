Zico bir kez daha Fenerbahçe'nin gündeminde

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, haftalar geçmesine rağmen bir türlü istediği teknik direktörü bulamadı.

Yerli ve yabancı birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle iyice çıkmaza girmiş durumda.

GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANMADI

Yönetimin, yerli alternatifin az olması, yabancıların ise bu süreçte yurt dışına çıkmak istememesi nedeniyle ibreyi, eski teknik direktör Arthur Zico'ya çevirdiği öğrenildi.

Kanarya'nın, kulübü 100. yılda şampiyonluğa ulaştıran ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatan 67 yaşındaki teknik adamla görüştüğü, ancak istediği sonucu alamadığı belirtildi.

DÜŞÜŞTE

Fenerbahçe'yle yollarını ayırdıktan sonra düşüşe geçen Brezilyalı teknik adam; Irak, Katar, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerde çalışmış ancak başarılı olamamıştı.