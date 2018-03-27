Zico'nun Fenerbahçe'ye önerdiği isim

Zico zor günler geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'a tavsiyede bulunarak, "Asla vazgeçmesin. Çünkü Fenerbahçe, Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı. O taraftarla Fenerbahçe 8 maçın tamamını değil, 34 maçın tamamını bile kazanabilir" şeklinde konuştu.

SANTOS'TAN HENRİQUE'Yİ ÖNERDİ

Brezilyalı efsane, sarı-lacivertli takıma futbolcu önerisinde de bulunarak, "Fenerbahçe, Santos'tan Bruno Henrique'yi alabilir. Henrique hem gol atan hem de asist yapan çok yetenekli bir kanat oyuncusu. Yaşı 27 ve yeterince tecrübeli. Zaten Türkiye için genç oyuncu tavsiye etmem, çünkü gençler orada uyum sorunu yaşayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da Cruzeiro takımının altyapısından yetişen Bruno Henrique, Avrupa deneyimi yaşamış bir oyuncu. 2015-16 sezonunun devre arasında Almanya'nın Wolfsburg takımına transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, burada 17 maçta görev yapıp, 2 asiste imza attı.

Henrique, 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olduğu Santos'ta 37 maça çıktı, 11 gol, 13 asistlik bir performans gösterdi. Santrfor da oynayabilen ve sağ ayağını etkili kullanan oyuncunun Wolfsburg'tan önce bir sezon formasını giydiği Goias'a 35 maçta 7 gol, 10 asistlik katkısı olmuştu.