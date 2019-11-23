Zidane: Bale geri döndüğü için mutluyum

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Real Sociedad ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

"BALE PLANLARIMIN ARASINDA YER ALIYOR"

Gareth Bale'in 'Galler. Golf. Madrid. ' bayrağı önünde poz vermesiyle ilgili olarak gelen soruya Zidane, "Gareth'ın etrafında çok fazla gürültü kopuyor. Ancak, bir teknik direktör olarak ben saha içerisine bakıyorum. Herkesin bir fikri, bir düşüncesi var. Onun hakkındaki yargılar çoktan verilmiş bile. Galler'e milli maçlarda oynamak için gitti. Oynadı ve geri döndü. Geri döndüğü için mutluyum. Bu kulüp için çok fazla şey verdi. Artık sadece futbolla ilgili meselelere odaklanmamız gerekiyor. Yapılan hiçbir yorumla ilgilenmiyorum. Benim işim futbol ve o da benim planlarım arasında yer alıyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

"BALE TAKIMIMDA OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM"

Bale'in Bernabeu'da sahaya çıkıp çıkmayacağıyla ilgili olarak Zidane, "Buna şu an cevap veremem. Tüm oyuncularımı ihtimal dahilini tutuyorum. Tüm oyuncularımdan faydalanacağım. Bale ayrılacak mı, ayrılmayacak mı bilmiyorum. O iyi bir oyuncu. Sakatlıktan geri döndü ve oynayabilecek duruma geldi. Ben bununla ilgileniyorum. Bir gün ayrılırsa, yaşadıklarını anlatır zaten. Ben, Bale takımımda olduğu için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"SADECE EĞLENCE OLSUN DİYE YAPILMIŞ BİR ŞEY"

Gareth Bale ise yapılan 'Galler. Golf. Madrid' tezahüratıyla ilgili olarak Zidane, "Duydum. Bence espri olsun diye yapılmış bir tezahürat. Ben yedek kulübesindeydim ve bu sadece eğlence olsun diye yapılmış bir şeydi." yorumunu yaptı.