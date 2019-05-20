Zidane Bale'ın ayrılacağını ima etti

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Real Madrid, Galli süperstarı Gareth Bale ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İspanyol devinin teknik patronu Zinedine Zidane, dün Real Betis'e 2-0 mağlup oldukları mücadelede yedek soyundurduğu yıldız futbolcunun oyun sistemine uymadığını söyledi.

Zizou, 29 yaşındaki kanat forvetin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya verdiği yanıtta "Bu, onun Real'deki son maçı mıydı bilmiyorum. Maçta oynayamadığı için üzgünüm ama ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Eğer bir oyuncu takıma uyum sağlamıyorsa bana da düşen en iyi tercihi yapmaktır. Kimse Bale'in bu takım için yaptıklarını yok sayamaz ama ben bir antrenör olarak içinde bulunduğum anı yaşıyorum." ifadelerini kullanarak Bale'a adeta yol gösterdi.