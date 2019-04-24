Zidane: Barça'yı tebrik ederim ama bizim kupamız daha çok

La Liga'da Getafe ile karşı karşıya gelecek Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane basın toplantsında açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca ezeli rakipleriyle ilgili göndermede bulundu.

Bir gazetecinin Barcelona'nın son yıllardaki kupa performansıyla ilgili sorsuna Zidane "Biz La Liga'yı 33 kez kazandık. Barcelona kaç kere şampiyon olmuş?" diye yanıt verdi. Sözlerine devam eden Fransız hoca, "Barcelona'yı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Son zamanlarda oldukça başarılı sonuçlar aldılar. Önümüzdeki sezon lige daha iyi başlamaya çalışacağız ancak ancak sayılar üzerine konuşacak olursak daha çok kupa kazanan biziz" dedi.