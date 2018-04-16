Zidane: Benzema asla pes etmiyor

La Liga'da Malaga'yı deplasmanda mağlup eden Real Madrid'in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, maçın ardından 90 dakika forma giyen ancak gol atamayan vatandaşı Karim Benzema hakkında açıklamalarda bulundu.

BENZEMA ASLA PES ETMİYOR

Bu sezon formu nedeniyle çok eleştirilen Benzema hakkında konuşan Zidane, ''Gol atma konusunda Benzema için zor bir sezon geçiyor. Gol atmayı seviyor ve şanslara giriyor. Malaga maçında da iyi oynadı ancak golü bulamadı. Asla pes etmiyor.'' dedi ve bir kez daha Benzema'nın arkasında durdu.

BAYERN MAÇINA KADAR ROTASYON OLACAK

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleştikleri Bayern Münih'i de değerlendiren Fransız teknik adam, ''Hiç kolay olmayacak. En iyisini yapmaya çalışacağız. Eşleşmeye kadar kadroda rotasyon olacak. Yarı final öncesi oyuncularımı dinlendirmem gerek. Bu maçlara herkesin sağlıklı çıkması çok önemli'' dedi.