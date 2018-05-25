Zidane: Finalde favori değiliz

Şampiyonlar Ligi finalinde Kiev'de Liverpool ile karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, final öncesi basın toplantısı düzenledi.

"BAŞARIMIZIN SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK"

Son 2 sezondur Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Zidane, ''Başarımızın sırrı çok çalışmak. Sonunda finale çıktığımız için de çok mutluyuz. Biz bir takımız. Bazı kararlar almam gerekiyor, bazı oyuncular kulübede oturmak zorunda kalıyor. Ama takım için düşünmeliyiz. Bir oyuncu hayal kırıklığına uğrayabilir ama maç başladığında kulübedekiler de takımın bir parçası.'' sözlerini kullandı.

"KENDİMİZİ FAVORİ GÖRMÜYORUZ"

Liverpool'a karşı favori olmadıklarını belirten Fransız teknik adam, ''İnsanlar çok konuşuyor ama bu maçın favorisi ne biziz, ne de onlar. Finaller her zaman %50-%50'dir. Kendimizi favori görmüyoruz. Çıkıp oyunumuzu oynayıp, kazanmaya çalışacağız.'' dedi.