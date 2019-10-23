Zidane: Galatasaray bize sayısız problem çıkardı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 3. hafta maçında deplasmanda karşı kaşıya geldiği Galatasaray’ı 1-0’lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

“Görevimin başındayım” Zidane, Galatasaray maçı öncesi kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında ise, “Geçmişte kazanılan geçmişte kaldı. Bugüne bakmak zorundayım. Ben burada görevimin başındayım. Takımım bugün sahada çok iyi iş çıkardı. Hepsini tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

COURTOİS'A BİZİ YENİLGİDEN KURTARDI

47 yaşındaki çalıştırıcı, kalecileri Courtois’nın kendilerini mağlubiyetten kurtardığını aktararak, “Galatasaray, bu taraftarı arkasına alarak sayısız problem çıkardı. Ayrıca bireysel olarak önemli oyuncuları var. Çok önemli iki üç gol pozisyonuna girdi. Courtois’nın bugün özellikle ilk yarıda kurtardığı pozisyonlar vardı. Bizi yenilmekten kurtardı. Çok önemliydi. Keşke 2'yi 3'ü bulabilseydik. Çok ciddi takıma karşı ciddi bir ambiyansta oynuyorsunuz” diye konuştu.

Fransız teknik adam son olarak, “Benzema, Ramos’tan sonraki kaptanımız. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Çok iyi oynadığını takıma çok şey kattığını düşünüyorum. Hazard da önemli bir oyuncu. İki gol şansı buldu. Biri çok netti. Golü bulamadı ama elinden geleni yapıyor. Daha da iyi olacaktır" dedi.