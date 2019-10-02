Zidane: Galatasaray maçlarına odaklandık

Temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda yer alan Real Madrid, önce PSG'ye yenildi ardından Club Brugge'le sahasında 2-2 berabere kaldı. Madrid cephesi bir üst tura çıkmak için sarı-kırmızılı takımla oynayacağı 2 maça olmazsa olmaz gözüyle bakıyor.

Grupta Galatasaray'la üst üste oynanacak 2 maç Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki, teknik direktör Zidane'ın ise takımdaki geleceğini belirleyecek.

Dün akşam oynanan Club Brugge maçında sonra İspanyol ekibinden yapılan açıklamalar da bu yöndeydi.

"GALATASARAY'A KONSANTRE OLACAĞIZ"

Fransız teknik direktör Zidane, mücadele sonrası şöyle konuştu: "Grupta hata yapma şansımız kalmadı. Artık Galatasaray'la oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçlarına konsantre olacağız. Şu an grupta kötü bir durumdayız. Ancak, yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

Öte yandan İspanyol basını, Real Madrid'in Galatasaray maçlarında alacağı kötü sonuçların Zidane'ın sonunu getirebileceğini yazdı.

Real Madrid Kurumsal Direktörü Emilio Butragueno da Club Brugge ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbol adamı, "Artık grubun kalan maçlarında hata yapma şansımız kalmadı. Galatasaray'a karşı iki kez 'tamam ya da devam' maçlarına çıkacağız. Bu maçları hangi koşullarda oynayacağımızın da farkındayız." dedi.