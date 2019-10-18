Zidane ile Pogba'nın transfer görüşmesi

Real Madrid'in deneyimli hocası Zinedine Zidane, Paul Pogba'yı Manchester United'dan koparmak için her şeyi yapıyor.

Yaz transfer döneminde Fransız teknik adamın en çok istediği transfer Pogba'ydı ancak Kırmızı Şeytanlar, yıldız futbolcuyu Real Madrid'e kaptırmadı.

ZIDANE, DUBAİ'YE GİTTİ

Manchester United'ın kararlı tutumu karşısında Zidane da geri adım atmıyor.

İngiliz Daily Mirror gazetesi, Zidane ile Pogba'nın Dubai'de gerçekleştirdiği transfer görüşmesini fotoğraflamayı başardı.

26 yaşındaki yıldız futbolcu, sakatlığından dolayı Manchester United forması giyemiyor ve bir süredir Dubai'de çalışmalarını sürdürüyor. Liglere verilen milli arayı fırsat bilen Zidane da Pogba'yı ziyarete gitti.

Mirror'da yer alan habere göre; ikili, transfer görüşmesi yaptı. İngiliz basını, Manchester United'ın devre arası veya yaz transfer döneminde Pogba için bir teklif daha yapılacağını yazdı.