Zidane istifa etti

Real Madrid'de beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. "3 yılın ardından bir değişim gerekiyordu." diyen Zidane, görevinden ayrıldı.

"DEĞİŞİM GEREKİYOR"

Son 3 yılda İspanyol devini Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Fransız teknik adam Zidane, düzenlendiği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, "Görevimden ayrılıyorum. Bu herkes için doğru zaman. Belki bu biraz garip gelebilir ama hepimiz için en iyisi bu. Bu takımın kazanmaya devam etmesi gerekiyor. Üç yıl sonra bir değişikliğin zamanı. Yeni bir ses ve başka yöntemlerle takımın çalışması gerekiyor" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Florentino Perez de, "Bugün ben ve taraftarlar için üzücü bir gün. Onun sonuna kadar bizim yanımızda olmasını isterdim. Kendisine adanmışlığı, sevgisi ve bu yıl Real Madrid için yaptığı her şey için teşekkür etmek istiyorum, bu bir veda değil, yine görüşeceğiz." dedi.

9 KUPA KAZANDIRDI

Zidane, Real Madrid'in başında 149 maçta 104 galibiyet alırken, bu dönemde tam 9 kupa kaldırmayı başardı. Başarılı teknik adamın Madrid kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 La Liga, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 2 Süper Kupa, 1 İspanya Süper Kupası var.