Zidane: Kazanmak, Real Madrid'in genlerinde var

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 G.Saray yabancı sayısının 8'e düşürülmesine karşı çıktı Türkiye Futbol Federasyonu, dün Kulüpler Birliği Vakfı ile bir araya gelmişti. Yabancı sayısının da konuşulduğu toplantıda sadece Galatasaray'ın 17 kulüpten farklı düşündüğü öğrenildi.

2 Bursa'nın kovduğu futbolcuyu Beşiktaş transfer etti Sosyal medyadan yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen altyapı futbolcusu Yiğit Şengil, siyah-beyazlıların kendisini İstanbul'a davet ettiğini açıkladı.

3 Fenerbahçe: Ülkemize getirilen en büyük kupa Euroleague şampiyonluğunun yıl dönümünde bir paylaşım yapan Fenerbahçe Kulübü, "Ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun" diyerek Galatasaray'a gönderme yaptı.

4 Papiss Cisse'nin koronavirüs testiyle imtihanı Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, kendisine yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

5 Fenerbahçe, Mert Çetin'i istiyor Roma forması giyen Mert Çetin'e Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de talip olduğu öğrenildi.

6 La Liga'nın korona önlemi: Video Temas Sistemi Futbola 12 Haziran'da başlamayı planlayan İspanya Futbol Federasyonu, koronavirüsten korunmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Bir futbolcu koronaya yakalanırsa, o ismin oynadığı maç incelenecek.

7 Galatasaray, maske için sponsor buldu Süper Lig'in devam etmesiyle maçlarda kulübedeki futbolcu ve teknik adamların takması zorunlu olan maskelere reklam arayaşında olan 3 büyüklerden, hedefe ulaşan ilk takım Galatasaray oldu.

8 Fenerbahçeli taraftarlardan Caner-Gökhan pankartı Fenerbahçeli bir grup taraftar, stadın önüne astıkları pankartla Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün alınmasına karşı olduklarını gösterdi.

9 MHK, hakemleri karantinaya alacak MHK, Süper Lig'in başlamasından 14 gün önce tüm hakem kadrosunu İstanbul'da bulunan Futbol Federasyonu Riva tesislerinde karantinaya almaya karar verdi.