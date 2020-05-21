Zidane: Kazanmak, Real Madrid'in genlerinde var

Real Madrid koronavirüs nedeniyle ara verilen antrenmanlarına geri dönerken, teknik direktör Zinedine Zidane şampiyonluk yarışına dair konuştu.
''KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ ORTAYA KOYMALIYIZ''
Lider Barcelona'nın iki puan gerisinde yer alan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane kulüp kanalına verdiği demeçte şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını dile getirdi:
"Bu hafta oldukça verimli geçti çünkü küçük gruplar halinde daha fazla çalışabiliyoruz. Takımım gayet iyi durumda ve ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacak. Olumlu düşünmek zorundayız. İşimize dönebildiğimiz için şanslıyız. Ligde 11 maçımız kaldı ve sezonu iyi bitirmek istiyoruz. Kazanmak için her şeyi ortaya koymalıyız. Kazanmak, Real Madrid'in genlerinde var."