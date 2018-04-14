Zidane: Penaltıya hırsızlık diyenlere sinirleniyorum

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus'u eledikleri maç hakkında artık konuşmak istemediğini belirten Zinedine Zidane, ''Herkes Juventus maçı ile ilgili bir şeyler diyor. Ben bunu tartışmayacağım. İnsanlar hırsızlıktan bahsediyorlar. Sadece İspanya'da da değil, Fransa basınında da aynı şeyler yazılıyor. Biz çok iyi bir şey yaptık ve yarı finale yükseldik.'' dedi.

BUNA ÇOK SİNİRLENİYORUM

Juventus karşısında son dakikada attıkları penaltı golüne hırsızlık denilmesine sinirlendiğini söyleyen Zidane, ''Hırsızlık olduğunu düşünen insanlara karşı çok sinirleniyorum. Kimse olanları değiştiremeyecek. Kimse bu kulübün tarihini değiştiremez. Penaltıya kadar da iyi bir maç çıkartıyorduk. 3 gündür yaşananlar çok fazla.'' sözlerini kullandı.

FİNAL ŞANSIMIZ YARI YARIYA

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih eşleşmesi hakkında da konuşan Zidane, ''Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Herhangi bir avantajımız yok. Eşleşmedeki şansımız bana göre %50'' diye konuştu.