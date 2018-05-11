Zidane: Ronaldo ve Neymar beraber oynayabilir

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi finali ve Real Madrid'in transfer haberlerine dair bir çok konuya değindi ve özel açıklamalarda bulundu.

"LİVERPOOL'UN İLERİ ÜÇLÜSÜNE ÖZEL ÖNLEM ALMAYACAĞIZ"

Sözlerine Liverpool'un Salah, Firminho gibi önemli golcü oyuncuları olduğunun ve bunlara dair özel bir önem alıp almayacağı sorusuna, "Liverpool'un hücum hattına özel hazırlanmamız gerektiğini düşünmüyorum. Maça çok iyi hazırlanmamız lazım. Bizim savunmamız çok sağlam, defansımdan memnunum" yanıtını verdi.

"FİNALE ODAKLANDIK"

Zidane, özellikle son dönemlerde dünya basınında oldukça sık yer alan Madrid - Neymar flörtüne dair ise, "Neymar transferine değil, Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmış durumdayız. Bunu konuşmanın sırası değil. Bir transfer görüşmesi yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum. Böyle bir şey istemedim. Bunlar sezon sonunda konuşulur" ifadelerini kullandı.

"İYİ OYUNCULAR BİRLİKTE KÖTÜ OYNAMAZ"

Son olarak kendisine yöneltilen ''Ronaldo ve Neymar aynı takımda oynayabilir mi?'' sorusuna ise yeşil ışık yakarak "Neymar ve Cristiano Ronaldo birlikte oynayabilir mi? İyi oyuncular birlikte asla kötü oynamazlar" cevabını verdi.