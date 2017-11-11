Zidane: Rusları seviyorum

Zinedine Zidane, 2018 Dünya Kupası'nın Rusya'da olması hakkında açıklamalarda bulundu.

"RUSLARI SEVİYORUM"

Rusları sevdiğini vurgulayan Zidane, "Her zaman Rusya'yı, Rusları sevdim. Kariyerim boyunca Rus hayranlarımın desteğini hissettim. Bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ST. PETERSBURG'A GİDİYORUM

Zinedine Zidane sözlerine "Mesajlarınız, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. 1992'den sonra Rusya tamamen değişti. Bazen Rusya'ya gidiyorum. Boş zamanım olduğunda St. Petersburg'a gitmeyi seviyorum. Gerçekten bundan hoşlanıyorum" şeklinde konuştu.