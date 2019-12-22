Zidane: VAR uygulaması geliştirilmeli

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, hemen her ülke liginde tartışma konusu olan VAR sistemi ile ilgili konuştu.

Fransız teknik adam, geçtiğimiz hafta oynanan Barcelona maçında verilmeyen penaltı pozisyonlarının geçmişte kaldığını söylediği açıklamasında VAR sistemi ile ilgili görüşlerini de aktardı.

"HERKES VAR'IN DAHA DA İYİLEŞMESİNİ İSTİYOR"

Zidane'ın VAR yorumu şu şekilde:

"VAR futbol için önemli bir konu. Bu teknoloji futbol için katkısı olan bir olgu ama hayatta herşey başarısız hale gelebilir. Herkes bu sistemin daha iyileşmesini istiyor. Ben 34 yaşında futbolu bıraktım ve o zaman bile gelişmeye devam ediyordum. Aynı şey VAR için de geçerli."