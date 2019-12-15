Zidane'dan El Clasico yorumu

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, El Clasico öncesinde konuştu.

Fransız teknik adam rakiplerinin fikstürünün kendilerinden daha avantajlı olduğunu söyleyken, "Çarşamba günü oynayacağımıza göre Barcelona bizden 1 gün fazla dinlenmiş olacak. Bunu ayarlayan biz değiliz, La Liga. Böyle karar verildiyse ona saygı duymalıyuz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada orta sahanın kilit isimlerinden Casemiro'nun oynayıp oynamayacağına ilişkin sorulara ise "Bilmiyorum" demekle yetinen Zidane, oyuncunun takımları için büyük önem taşıdığını ve Valencia maçı günü onu riske edip etmeyeceklerini düşüneceğini söyledi.

"ÖNCE VALENCİA MAÇINA KONSANTRE OLMALIYIZ"

Öte yandan Çarşamba günü oynanacak El Clasico'dan ziyade Valencia maçını düşündüklerini söyleyen Zidane, "El Clasico'dan önce Valencia maçına konsantre olmalıyız" sözlerini kullandı.