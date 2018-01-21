Zidane'dan istifa açıklaması: Havlu atan birisi değilim

İspanya La Liga'da ezeli rakibi Barcelona'nın 19 puan gerisine düşen Real Madrid, son yılların en kötü performansını gösteriyor.

Santiago Bernabeu'da Deportivo'yu konuk edecek Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane ise İspanyol basınında çıkan 'istifa' dedikodularına cevap verdi.

HAVLU ATAN BİRİSİ DEĞİLİM

Deportivo maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, ''Her zaman pozitif bir insanım. Asla havlu atan birisi değilim. Savaşmaya devam edeceğim ve asla teslim olmayacağım'' diye konuştu ve istifayı düşünmediğini belirtti.

Zidane, ''Neymar'ın transferi ile ilgileniyor musunuz?'' sorusuna ise ''Benim olmayan futbolcular hakkında konuşamam'' dedi.