Zidane'dan oyuncularına övgü ve transfer yanıtı

La Liga'da Celta Vigo'yu 2-0 mağlup ederek ikinci Real Madrid kariyerine galibiyetle başlayan Zinedine Zidane maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HEPSİNİ KULLANACAĞIM"

Marcelo, Keylor Navas ve Asensio'ya forma şansı vermesi hakkında konuşan Zidane, "25 oyuncudan oluşan bir kadrom var ve hepsini kullanacağım. Bu sezon az oynayan Keylor, Isco, Marcelo ve Asensio neler yapabileceklerini bu maçta gösterdiler. Tüm oyuncuları forma sokmak istiyorum" dedi.

"SABIRLI OYNADIK"

Ortaya konan oyundan çok memnun olmadığını vurgulayan Zidane, "Sahadaki tutum iyiydi. Kazanmaya çalıştık ve başardık. Maça iyi başlamadık ancak sabırlı oynadık. En önemlisi kazanmaktı" şeklinde konuştu.

Sezon sonu transferleri hakkında ipucu vermeyen Zidane, "Yaz aylarında değişiklikler olacak ama şu an bundan daha fazlasını söyleyemem" ifadelerini kullandı.