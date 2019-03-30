Zidane'dan Pogba ve Mbappe yorumu

Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan ve tekrar İspanyol ekibinin teknik direktörü olan Zinedine Zidane, transferler hakkında açıklamalarda bulundu.



La Liga'da Real Madrid'in Huesca ile karşılaşacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Zidane, transfer yapılacağının mesajını verdi.

''DEĞİŞİKLİK OLABİLİR''

Fransız teknik adam, ''Herhangi bir oyuncunun transferi hakkında konuşmayacağım. Oyuncuların takımlarında sözleşmeleri var ve ben buna saygı duymak zorundayım. Ancak bu değişiklik olmayacağı anlamına da gelmiyor...'' diye konuştu.

MBAPPE VE POGBA SÖZLERİ

Kylian Mbappe için de konuşan Zidane, ''Mbappe'yi biliyorum, tanıyorum ancak benim oyuncum değil, Madrid'e ait değil. Mbappe şu anda PSG'nin sözleşmeli bir futbolcusu ve PSG'ye saygı duyuyoruz, konuşmayacağız.'' derken bir diğer Fransız oyuncu Paul Pogba için ''Ben bir oyuncu için 100 milyon euro, 150 milyon euro diyemem. Bu kulüplerin belirlediği fiyatlar. Pogba'yı da şahsen tanıyorum, çok farklı bir oyuncu ve bir oyun Pogba üzerine inşa edilebilir. Pogba'yı çok seviyorum ancak Pogba şu anda nerede? Manchester'da'' sözlerini kullandı.

GARETH BALE'İN GELECEĞİ

Takımdaki geleceği merak konusu olan Galli yıldız Gareth Bale'in durumunu da değerlendiren Zinedine Zidane, ''Real Madrid'in bu sezon oynayacağı 10 maç var ve Bale da bu maçlarda bizimle olacak. Sezon sona erecek ve daha sonra ne olacağını göreceğiz.'' dedi.