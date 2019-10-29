Zidane'dan Terim gibi mesaj: Bale müsait değilmiş

Süper Lig'de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Radamel Falcao ile ilgili Real Madrid maçına ilişkin "müsait olursa oynar" şeklinde yaptığı açıklama çok konuşulurken, Real Madrid'de de benzer bir açıklama geldi.

MÜSAİT DEĞİLSE DEĞİLDİR

Uzun süredir takımın bklentilerini karşılamaktan uzak kalan undefined Gareth Bale için konuşan teknik direktör Zinedine Zidane, "müsait değilse değildir" ifadelerini kullandı.

Bale'in kulüpten izin alarak idmanlara katılmadığını kaydeden Zidane, "Gareth Bale ile iyi bir ilişkimiz var. Sıkı çalışıyor, iyi idman yapıyor. Ama müsait değilse, değildir. Bale'in kişisel bir konu nedeniyle kulüpten izin almış. Oynamaya hazır olmadığı için şu anda takımla değil" dedi.