Zidane'ın ayrılık nedeni Ronaldo

Zinedine Zidane, geçen sezon sonunda Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşırken; kupa zaferinden sadece 5 gün sonrasında sürpriz bir şekilde görevinden ayrıldı.

ZİDANE'IN İSTEKLERİ YAPILMADI

Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıktan 5 gün sonra Zidane'ın ayrılmasını Bleacher Report'a değerlendiren Calderon, Zidane'ın isteklerinin yönetim tarafından kabul görmemesi üzerine ipleri kopardığını söyledi.

Kulübün, Portekizli yıldızı satma ve Gareth Bale'i takımda tutma kararı aldığını belirten Calderon, "Zidane, Cristiano'nun kalmasını ve Bale'in satılmasını istedi. Yönetim bunun tam tersi karar aldı. Zidane, Bale'in gidişinin ardından bazı isimlerin transfer edilmesi raporunu verdi. Ancak istekleri olmadı ve kulüpten ayrıldı. Zidane'ın haklı olduğu daha sonra ortaya çıktı." diye konuştu.