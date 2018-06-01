Zidane'ın koltuğuna 3 aday

Real Madrid, Zinedine Zidane'ın ayrılığının ardından takımın başına Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino'yu düşünüyor. İspanyol devi Arjantinli teknik adamı ikna edememesi halinde ise Massimiliano Allegri'ye yönelecek.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Pochettino'nun handikapı kupa ve Şampiyonlar Ligi deneyimi. Allegri ise Juventus ile 4 İtalya Serie A şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi finali (Barcelona-Real Madrid'e karşı), 4 İtalya Kupası ve 1 de İtalya Süper Kupa kazanarak bu alanda Pochettino'nun bir adım önüne geçiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Real Madrid'e dramatik bir maç sonrası elenmişti. Daha önce de adı Real Madrid'le anılan Massimiliano Allegri'nin Juve ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON ADAY LÖW

Başkan Florentino Perez'in bir diğer adayı ise Almanya Milli Takımının teknik direktörü Joachim Löw olarak gösteriliyor. Başarılı teknik adam, yakın zamanda sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı