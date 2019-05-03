Zidane'ın transfer listesi

Bu sezon ezeli rakibi Barcelona'ya karşı adeta ezilen Real Madrid, gelecek yıl takımda önemli değişikliklere imza atacak. Zidane'a dev transfer bütçesi vermeye hazırlanan İspanyol devinin hedefinde birçok yıldız futbolcu var.

LİSTEDE BİRÇOK FUTBOLCU VAR

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, Real Madrid'in Fransız teknik adama 550 milyon euroluk bütçe verecek. 50 milyon euroya Porto'dan Eder Militao'yu alarak ilk transferini yapan Real Madrid'de Zidane yönetimden Paul Pogba, Eden Hazard, Christian Eriksen, Tanguy Ndombele ve Luka Jovic'i istedi.

Manchester United'ın Pogba için 150 milyon euro, Eden Hazard için Chelsea'nin 110 milyon euro istediği belirtilirken, Eriksen'e ayrılacak transfer bedeli ise 85 milyon euro olarak belirlendi.

Haberin detaylarında ise eflatun-beyazlıların, Lyon'un orta saha oyuncusu Ndombele için 80, Frankfurt'un genç forveti Jovic için ise 60 milyon euro ödeyeceği yazıldı.

Büyük bir harcamaya girecek olan İspanyol devi, Gareth Bale, Rodriguez ve Mateo Kovacic’in satışından 150 milyon euroluk gelir beklerken, buna ek olarak 100 milyon euroluk da sponsor geliri kasaya girecek.