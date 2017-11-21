Zidane'ın yerine Löw

Real Madrid'de Zidane için çanlar çalmaya başladı...

Geldiği günden bu yana Real Madrid'e iki Şampiyonlar Ligi, iki Süper Kupa, bir de La Liga şampiyonluğu kazandıran Fransız teknik adam, bu sezona kötü başladı.

Ezeli rakibi Barcelona'nın 10 puan gerisine düşen Mor Menekşeler'de yönetim, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

EN BÜYÜK ADAY LÖW

Real yönetimi, şu anda Almanya Milli Takımı'nın başında bulunan Joachim Löw'ü takımın başına getirmeyi planlıyor.

Löw'ün 2018 Dünya Kupası öncesi nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.