Zinedine Zidane: Acı çektik, ihtiyacımız vardı

La Liga'da Huesca'yı 3-2 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Zinedine Zidane'ın açıklamaları;

"Çok acı çektik. Huesca'yı tebrik etmeliyiz. Çok zor bir sezon geçiriyoruz. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"

LUKE'Yİ OYNATTIM ÇÜNKÜ

"Luke üçüncü kalecidir. Courtois hazır değildi, Keylor'un dinlenmesine izin verdik. Oyununu babası olarak değil, Real Madrid'in teknik direktörü olarak değerlendireceğim. Karakterli ve takımda oynayabilecek olgunlukta bir oyuncu. Gösterdiği performanstan memnunum"

OĞLUM OLDUĞU İÇİN DEĞİL

"Birini memnun etmek için buraya gelmedim. Luke'u benim oğlum olduğun için değil, bu kulübün bir oyuncusu olduğu için oynattım"

SEZONU İYİ BİTİRMELİYİZ

"Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz ve bunu yapacağız. Motivasyon eksiğimiz yok. En iyi performansımızı ortaya koymalıyız"