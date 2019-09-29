Zinedine Zidane: Bir puandan fazlasını hak ettik

La Liga'da Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Takımının savunma performansını öven Zidane, "Bir puandan fazlasını hak ettik. Oyuncularımı tebrik etmeliyim. Bir kez daha gol yememeyi başardık. Savunma konusunda çok iyiydik ancak hücumda bir şeyler eksikti" dedi.

"RAKİP TÜM BOŞLUKLARI KAPATTI"

Zidane sözlerini, "Hücum üzerine çalışıyoruz ve gelişmek istiyoruz. Karşımızda tüm boşlukları kapatan bir rakip vardı." ifadeleriyle sürdürdü.

Eden Hazard ve Gareth Bale'in performansını da değerlendiren Fransız teknik adam, "Hazard iyi oynadı ve performansını artıracaktır. Gareth Bale de çok çalışıyor. Her oyuncu, başarılı olmak için çabalıyor" şeklinde konuştu.