Zinedine Zidane: Bize saygısızlık yapmayın

Basın toplantısı düzenleyen Fransız çalıştırıcı, "Real Madrid'den şu futbolcu gidecek" tarzında yapılan haberleri saygısızlık olarak niteledi.

Transfer planları hakkında konuşan Zidane, "Bu tür konuşmaları saygısızlık olarak görüyorum. Bu tür meseleleri biz gazetelerle veya gazetecilerle konuşmuyoruz" diye konuştu.

Değişiklik yapmak zorunda olduklarını ifade eden başarılı teknik adam, "Oyuncuların geleceği hakkında konuşacak değilim, şu anda bu önemli değil. Varane'ın ayrılmasını istemiyorum çünkü kendisi harika bir profil. 8 yıldır burada oynuyor, genç yaşına rağmen tüm başarıları tatmış" diye konuştu.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen diğer bir isim olan Marcelona hakkında da yorumda bulunan Zidane, "Marcelo ihtiyacımız olan bir oyuncu, çok yetenekli ve her zaman saygı duyduğumuz bir oyuncu. Bale, geçmişte benim yaptığım gibi kötü tezahüratlarla yüzleşmeli. Bu tür şeylerle başa çıkabilecek karakter ve yeteneğe sahip kendisi." diyerek sözlerini noktaladı.