Zinedine Zidane: Bu sene İngilizlerin oldu

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Leganes ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Fransız teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 İspanyol takımının kalmasını değerlendirdi.

''İSPANYOL FUTBOLUNUN YERİ DEĞİŞMEZ''

Zidane, ''Bence İspanyol kulüpleri gününde değillerdi. İngiliz kulüpler çıkış yaptı. İtalyanlar da yaptı. Bu sene ibre, İngiliz takımlarına dönmüş gibi. Onların yılı oldu. Bence bu normal. Liglerinde çok iyi teknik direktörleri var ve sürekli yenilikçi oynuyorlar. Ancak İspanyol futbolunun yerinin değişeceğini sanmıyorum. Bir numara olarak kalır.'' diye konuştu.