Zinedine Zidane: Çok karmaşık zamanlar geçirdik

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 2-0 kazandıkları Osasuna maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Zidane, "Şu an ligin zirvesindeyiz ama bunun bir anlamı yok. Formumuzu sürdürmeli ve yolumuza devam etmeliyiz. Böyle olacağına inanıyorum. Sezonun henüz başındayız ama çok karmaşık zamanlar geçirdik." ifadelerini kullandı.

"CESUR TERCİHLER FALAN YAPMADIM"

Kadro tercihiyle ilgili gelen bir soruya başarılı Fransız teknik adam, "Kadromda 25 oyuncum var. Cesur tercihler falan yapmadım. Ben bu kadrodaki her oyuncuyu dikkate alıyorum." dedi.

"OYUNCULARIMIN ÇOK GENÇ OLDUĞUNU UNUTUYORSUNUZ"

Vinicius ve Rodrygo'nun gol atmasıyla ilgili gelen bir diğer soruya ise Real Madrid'in hocası, "Onlar adına mutluyum. Rodrygo'nun oyununu beğeniyorum. Vinicius'un ise bu golü atması çok önemliydi. Mutluyum bu nedenle. Ancak, bazı zamanlarda bu iki oyuncumun da çok genç olduğunu unutuyorsunuz. Gol attıktan sonra nasıl duygulandıklarını gördünüz." yanıtını vererek konuşmasını noktaladı.