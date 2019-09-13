Zinedine Zidane: Hepimiz aynı gemideyiz

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Levante ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda bulunan Real Madrid'de teknik direktör Zidane'ın sözleri şu şekilde:

"UMARIM MODRİC EN KISA ZAMANDA İYİLEŞİR"

"Luka Modric, haftasonu bizimle olamayacak. Umarım çabuk iyileşip aramıza katılır ve bir daha sakatlanmaz. Ne zaman sahalara döner bilmiyorum ama bir sonraki maçta olmayacağını söyleyebilirim. Her kulübün sakatlık prolemi olabiliyor. milli arada çok oyuncumuz oynadı. 3 oyuncumuz sadece bir antrenmana çıkarak oynayacak.

"BALE KONUSUNDA HEPİMİZ HATALIYIZ"

Gareth Bale'in ne kadar yetenekli olduğunu hep söylemişimdir. Yaz aylarında olanlar oldu artık. İyi veya kötü o süreçte hepimiz hatalıyız. Hepimiz aynı gemideyiz. Bale ve James Rodriguez bizimle beraber. 21 gün içinde 7 tane maç oynayacağız. Tüm oyuncuları kullanmamız gerekiyor. Eleştiriler değişmeyecektir ama maçların sonucunu değiştirmeye çalışacağız.





"VİNİCİUS'A GÜVENİYORUM"

Vinicius'a çok güveniyorum. Henüz 19 yaşında ve Real Madrid'in geleceği olarak onu görüyorum. Her şey zaman alır. Bazen oynayamıyor çünkü yerine başkası oynamış oluyor. Bu kadar basit. Ona güvenmediğimi söylemeyin çünkü o çok iyi bir oyuncu. Ona güvenmeye de devam edeceğim."