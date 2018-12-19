Zinedine Zidane Manchester United'ın başına geçecek

Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

Kırmızı Şeytanlar, Mourinho'nun ardından geçiçi bir süreliğine göreve Ole Gunnar Solskjaer'ı getirdi. Bu sezon için başarısızlığı kabullenen İnigiliz ekibi sezon sonundan eski günlerine dönebilmek için Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmeyi planlıyor.

DEVAMLI TEKNİK DİREKTÖR ZİDANE OLACAK

İspayol medyasında yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, yeni teknik patron arayışına başlarken, "Devamlı" teknik direktör olarak Zinedine Zidane'da karar kıldı.

KİMSEYİ ÇALIŞTIRMADI

Geçtiğimiz sezon sonunda Real Madrid'den ayrılarak boşa çıkan Zidane, sonrasında gelen teklifleri değerlendirmiş ancak herhangi bir takım çalıştırmamıştı.

Fransız teknik adam Zidane, Real Madrid'i 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı. Ayrıca 1 kere de La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.