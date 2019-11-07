Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. maçlarıdna, sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Real Madrid, 6-0 gibi farklı bir skorla galip geldi.

Karşılaşmanın ardından ispanyol ekibinin hocası Zinedine Zidane, şunları söyledi:

"OYUNCULARIM HIRSLI OYNAMAK İSTEDİ"

"Hak edilmiş bir galibiyet aldık. İlk 15 dakikada 3 gol bulduk. Şampiyonlar Ligi'ne yeniden başlangıç yaptık. 4-0 biten ilk yarıdan sonra, iyi bir ikinci yarı geçirdik. Sonra biraz yavaşladık. Yine de Galatasaray gibi bir rakibe karşı iyi bir maç çıkardık."

Takımın istekli futboluyla ilgili de konuşan Fransız teknik adam, "Oyuncularımın içinden hırslı oynamak geldi" ifadelerini kullandı.