Zinedine Zidane: Takımın oyunundan memnunum

La Liga'da Granada'yı 4-2 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Gelecek adına umutlu olduğunu vurgulayan Zidane, "Takımın oyunundan memnunum. Önümüzde çok uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Çok çalışmak zorundayız. Bu maçta her futbolcu görevini yaptı ama daha fazlasını istiyorum. Daha iyi olacağız" dedi.

"HAZARD'A İHTİYACIMIZ VAR"

Mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan Eden Hazard'ın performansını da değerlendiren Fransız teknik adam, "Eden Hazard maç sonunda mutluydu. Bu Hazard'a ihtiyacımız var. Umarım atacağı birçok golün ilkidir" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, La Liga'da ilk 8 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor.