Zion Williamson NBA sahnesine çıkıyor

Geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle henüz NBA'de boy gösteremeyen 19 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında ilk maçına çıkması bekleniyor.

1 NUMARA SEÇİLMİŞTİ

Basketbolseverlerin performansını merakla beklediği Zion Williamson parkelere döndü. 2019 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından bir numarada seçildikten sonra geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle henüz resmi bir maça çıkamayan Zion, Yaz Ligi'nde 23.3 sayı ve 6.5 ribaunt ortalamasıyla oynayarak heyecan yaratmıştı.

Takımla antrenmanlara başlayan 19 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ne zaman çıkacağı ise merak konusu.

İdmanın ardından ''İnsanlar kesin tarihleri seviyor ama henüz maça çıkmak için hazır değilim'' ifadelerini kullanan genç yıldız, koç Alvin Gentry tarafından hafta sonu oynanacak Los Angeles Lakers ve Sacramento Kings maçlarının kadrosuna alınmadı.