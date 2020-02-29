Zion Williamson NBA tarihine geçti

NBA'de Batı Konferansı 9'uncusu Pelicans 59. maçta 26. galibiyetini almayı başardı.
New Orleans'ın genç oyuncusu Williamson, NBA'de üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu oldu.
Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan konuk takım Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 31, Kevin Porter Jr'ın 16, Darius Garland'ın 15 sayısı, sezonun 42. mağlubiyetini engelleyemedi.
Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 32 dakika 8 saniye süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla bitirdi. Öte yandan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın evinde Oklahoma City Thunder'ı 47 sayı farkla 133-86 yendiği karşılaşmada 6 sayı, 3 ribauntla oynadı.