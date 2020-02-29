Zion Williamson NBA tarihine geçti

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Konyaspor'un anonsçusu şehitlerin adını okudu Konyaspor'un anonsçusu, Kasımpaşa maçı öncesi İdlib'de şehit düşen askerlerimizin isimlerini okudu. Tribünler ise hep bir ağızdan "burada" diye bağırdı.

2 Avustralya GP'yi kazanan Toprak'ın şehitlere saygısı Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP'sini, milli sürücümüz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

3 Muslera 40 yaşına kadar oynamak istiyor Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, uzun yıllar daha sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacağını söyledi.

4 4 büyükler statlarına bayrak astı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, birlik beraberlik adına statlarını Türk bayraklarıyla donattı.

5 Jordan Flores'ten harika gol Shamrock Rovers ile Dundalk arasında oynanan maçta ceza sahasına gelen topa gelişine vuran Jordan Flores, muhteşem bir gole imza attı.

6 1207 Antalyaspor, Tihana Nemcic ile anlaştı Kadınlar Futbol 2'nci Lig'de mücadele eden 1207 Antalyaspor, Hırvat teknik direktör Tihana Nemcic ile 1 yıllığına el sıkıştı.

7 Lemina riske edilmeyecek Yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sahaya süreceği 11 hemen hemen netleşti.

8 Emre Belözoğlu: Hiç neşemiz yok Bu akşam Antalyaspor ile deplasmanda karşılacak olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, İdlib saldırısı nedeniyle maçların ertelenmesini istedi.

9 Alex'ten İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye Alex de Souza, şehitlerimiz için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Efsane futbolcunun fotoğrafı kırpması ise takdir topladı.