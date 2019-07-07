Zion Williamson, NBA Yaz Ligi'ni kaçıracak

Büyük beklentilerle NBA 2019 Draft'ında New Orleans Pelicans tarafından 1.sırada seçilen Zion Williamson'ında sakatlık şoku yaşanıyor.
DİZ SAKATLIĞI YAŞADI
NBA 2019 Yaz Ligi açılış maçında New York Knicks ile New Orleans Pelicans arasında oynanan maçın ilk yarısında sol dizinden sakatlanarak maça devam edemeyen Zion Williamson'un sakatlığının detayları belli oldu.
NBA'in resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Zion Williamson 15 Temmuz'a dek devam edecek NBA Yaz Ligi'nde parkeye çıkamayacak.
New Orleans Pelicans Başkan Yardımcısı David Griffin konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Zion, hareket halinde olacak. Kendisinin, NBA Yaz Ligi'nin geri kalanında parkede yer almamasına karar verdik. Zion Williamson, performans ekibimizle eğitim ve antrenmanlara katılmaya devam edecek.” dedi.