Zion Williamson, NBA Yaz Ligi'ni kaçıracak NBA'de geleceğin en önemli yıldızlarından biri olarak görülen Zion Williamson, geçirdiği diz sakatlığı sonrasında NBA Yaz Ligi'nin kalan maçlarında forma giyemeyecek. 07.07.2019 - 17:36