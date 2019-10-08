Zion Williamson, NBA'ye iyi başladı

1 Adil Rami, milli arada İngiltere'ye gitti Fenerbahçe'nin Fransız savunmacısı Adil Rami, lige verilen milli arayı fırsat bilerek İngiltere'ye uçtu. 33 yaşındaki oyuncu, bir gece kulübünde Hofit Golan ve Chloe Sims ile görüntülendi.

2 Fenerbahçe'de Mesut Özil harekatı Yıllardır Mesut Özil'i Türkiye'ye getirmek isteyen F.Bahçe ilk kez somut bir adım atıyor. Comolli, bu sezon sadece 1 maçta oynatılan ve 2 haftadır kadroya alınmaya yıldız futbolcuyla görüşmeye gitti.

3 Beşiktaş'ta 15 futbolcu 22 kez sakatlık yaşadı Beşiktaş'ta sezon başından beri 15 futbolcu tam 22 kez sakatlandı. Siyah-beyazlılarda son olarak Dorukhan Toköz dizinden ameliyat oldu.

4 Uğurcan Çakır dev takımların takibinde Trabzonspor'da gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Uğurcan Çakır, İngiliz, Alman ve İtalyan takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

5 A Milli Takım'dan Dorukhan'ı ağlatan ziyaret A Milli Takımımız, Beşiktaş'ın Alanyaspor'la oynadığı Süper Lig mücadelesinde sakatlanan Dorukhan Toköz'ü hastanede ziyaret etti.

6 Ersun Yanal kadroya neşteri vuruyor Ersun Yanal sarı-lacivertli yönetime sunduğu raporda, verilen şansları iyi değerlendiremeyen Sadık Çiftpınar, Maurico Isla, Miha Zajc ve Mehmet Ekici'nin devre arasında gönderilmesini istedi.

7 Avcı, Ljajic'in performansından memnun değil Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen Adem Ljajic'in mutsuz olduğunu ifade ediliyor.

8 Mehmet Demirkol: Fatih hoca kendinden bile şikayet ediyor Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fatih hoca herkesten her şeyden şikayet ediyor, demek ki oyunculardan istediği verimi alamıyor" açıklamasında bulundu.

9 Beşiktaş'ta resmi başkan adayı yok Beşiktaş'ta olağanüstü kongreye sayılı günler kala henüz resmi olarak başkan adaylığı başvurusu yapan olmadı. Adayların 3 gün için başvuru yapması gerekiyor.