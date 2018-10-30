Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Bu turda rakiplerine üstünlük sağlayan Sivas Belediyespor, Altay, Fatih Karagümrük, Keçiörengücü, Antalyaspor ve 1461 Trabzon, 5. tura yükseldi.
Batman Petrolspor-Kasımpaşa mücadelesi, tribünden konuk takım futbolcusu Fode Koita'ya yabancı madde atılması nedeniyle 90+1. dakikada tatil edildi.
Kasımpaşa 3-2 öndeyken tatil edilen müsabakayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün oynanan karşılaşmaların skorları şöyle:
Sivas Belediyespor-Denizlispor: 3-2
Kastamonuspor 1966-Altay: 2-3
Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor: 4-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: 2-2 (4-5 penaltılarla)
Antalyaspor-Yomraspor: 1-1 (3-0 penaltılarla)
Bursaspor-1461 Trabzon: 1-2
Kupanın 4. turunda yarın 13 karşılaşma yapılacak.