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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 4. turu, bugün oynanan 7 karşılaşmayla başladı.

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Bu turda rakiplerine üstünlük sağlayan Sivas Belediyespor, Altay, Fatih Karagümrük, Keçiörengücü, Antalyaspor ve 1461 Trabzon, 5. tura yükseldi.

Batman Petrolspor-Kasımpaşa mücadelesi, tribünden konuk takım futbolcusu Fode Koita'ya yabancı madde atılması nedeniyle 90+1. dakikada tatil edildi.

Kasımpaşa 3-2 öndeyken tatil edilen müsabakayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün oynanan karşılaşmaların skorları şöyle:

Sivas Belediyespor-Denizlispor: 3-2

Kastamonuspor 1966-Altay: 2-3

Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor: 4-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: 2-2 (4-5 penaltılarla)

Antalyaspor-Yomraspor: 1-1 (3-0 penaltılarla)

Bursaspor-1461 Trabzon: 1-2

Kupanın 4. turunda yarın 13 karşılaşma yapılacak.

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