Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Abdurrahim Albayrak: Bu kadar eskiğe rağmen iyi oynadık

Fenerbahçe'den kovulan Cocu, dünyaca ünlü FourFourTwo dergisi tarafından 2018 yılının en iyi 50 teknik direktörü arasında gösterildi.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim kurulu Galatasaray derbisi öncesinde tam kadro Samandıra'da takıma destek oluyor.

1991-92 sezonunda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç bir olay yaşanmıştı. Sahaya giren muhabir, sakatlanan futbolcuya pozisyonu sormuş ve bu röportaj izleyenleri gülme krizine sokmuştu.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi kazanmaları halinde 2 milyon dolar prim dağıtılacağını açıkladı. Prim sistemini kaldıran G.Saray yönetimi ise ekstra para verilmeyeceğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili bilgi verdi. İnce, Emre, Fernando ve Nagatomo'nun derbide forma giyemeyeceklerini açıkladı.

Yeni teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe yönetimi, sık sık toplantı yapıyor. Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu, yönetimin listesinde birçok ismin olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, kendisinin iyi bir futbolcu olduğunu ve Messi'ye benzetilmekten gurur duyduğunu söyledi.

1 Temsilcilerimizin gruplarında son durum Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız haftayı puan kayıplarıyla kapattı. 3. hafta maçlarının sonunda gruplardan çıkma şansımızı sizler için değerlendirdik.

2 Cocu'nun kovulduğu an Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü'nün üçüncü golünden sonra Comolli'nin yanına giderek, Cocu'yu görevden almasını söyledi.

3 Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları protesto etti Genk'e 4-2 yenilen Beşiktaş'ta tribünleri dolduran taraftarlar, Gökhan Gönül ve Medel hariç bütün futbolcuları ıslıkladı.

4 Nagatomo'ya 'akciğer sönmesi' teşhisi kondu G.Saray, Schalke maçında göğsüne top gelen Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konduğunu açıkladı. Yapılan müdahalenin ardından Japon futbolcunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

5 Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sosyal medyada ti'ye alınmasına sinirlendi. Ünlü yorumcu, sarı lacivertlilerin küme düşme ihtimalini kimsenin istemeyeceğini söyledi

6 Fenerbahçe Belçika'dan 1 puanla ayrıldı Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Anderlecht takımıyla 2-2 berabere kaldı. Galibiyete daha yakın olan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düşse de büyük hırsla geri dönüşe imza attı.

7 Ali Koç: Şampiyonluk sözü veremem Ali Koç yönetiminde tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de Koç'un sezon başı söylediği, "Size şampiyonluk sözü veremem" ifadeleri yeniden gündeme geldi.

8 Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı Fatih Terim, öğrencilerinin Schalke 04 karşısındaki futbolunu beğenmedi. Galatasaray'ın hocası, yenilmedikleri için şanslı olduklarını itiraf etti.

9 Galatasaray'ın grubunda son durum Şampiyonlar Ligi D grubunda Rusya'da kazanan Porto puanını 7 yaparken, 0-0 sona eren maçın ardından Schalke 5, G.Saray ise 4 puana yükseldi.