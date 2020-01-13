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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi, yarın yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

| AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk maçların programı şöyle:

Yarın:
16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (BB Kadir Has)

15 Ocak Çarşamba:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir) 20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Göztepe (Akdeniz Üniversitesi)
20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.

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