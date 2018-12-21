Ali Koç'tan muhabire: Çok saçma bir soru

1 Ziraat Türkiye Kupasında son 16'ya kalan takımlar Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı.

2 Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti EuroLeague'de Buducnost'ı mağlup eden Fenerbahçe üst üste 10. galibiyetini aldı.

3 Fenerbahçe son 16'da Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Giresunspor'u Soldado, Mehmet Ekici (2), Mehmet Topal ve Reyes'in golleriyle 5-2 yenen Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

4 Andrey Arshavin at çaldı 2 kadınla striptiz kulübünden çıkarken görüntülenen eski Arsenalli futbolcu Arshavin, evine dönmek için at çaldı.

5 Sergio Ramos'tan cami ziyareti Real Madrid'in yıldız futbolcusu Sergio Ramos, Abu Dhabi'de cami ziyaretinde bulundu. Tecrübeli stoper, "Eşsiz bir yer" dedi.

6 Jailton'un Türk bayrağına saygısı Gençlerbirliği forması giyen Jailton'un, İstiklal Marşı okunurken bayrağa doğru dönmesi takdir topladı.

7 Göksel Gümüşdağ, G.Saray üyeliğini sonlandırdı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray kongre üyeliğini sonlandırdığını açıkladı. Gümüşdağ, bu durumun kendisine de sarı-kırmızılı kulübe de zarar verdiği için böyle bir karar aldığını belirtti.

8 Comolli aforoz edildi Cocu dahil yapılan bütün transferlerin imza töreninde masada olan Comolli, Ersun Yanal'ın yanında yer almadı. Toplantı boyunca Fransız futbol adamının yüzünün asık olduğu görüldü.

9 Ersun Yanal: Asık surat görmek istemiyorum Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Oyuncusundan malzemecisine herkes yaptığı işten keyif almalı. Bunu sağlamadan başarı gelmez" dedi.