Ziraat Türkiye Kupasında son 16'ya kalan takımlar

5. Tur Elemeleri bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Kupada, Ümraniyespor, Bodrumspor, Balıkesirspor, Göztepe, Galatasaray, Başakşehir, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor, Akhisarspor ve Fenerbahçe son 16 turuna kalan takımlar oldu.
Kura çekimi yarın Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul'da Riva'daki tesislerinde yapılacak.
5. TURDA ALINAN TOPLU SONUÇLAR
18.12.2018 - SALI
1461 Trabzon 3-1 Ümraniyespor (İlk maç: 4-1)
Ankaragücü 3-2 Bodrumspor (İlk maç: 4-2)
Balıkesirspor 1-1 Çaykur Rizespor (İlk maç: 0-2)
Göztepe 2-1 Nazilli Bld. (İlk maç: 0-3)
Başakşehir 2-0 Adana Demir (İlk maç: 1-1)
Galatasaray 1-1 Keçiörengücü (İlk maç: 1-2)
19.12.2018 - ÇARŞAMBA
Van BBSK 2-2 Boluspor (İlk maç: 5-1)
Etimesgut Bld 0-2 Yeni Malatyaspor (İlk maç: 2-0)
K.Maraşspor 2-1 Alanyaspor (İlk maç: 7-2)
Kasımpaşa 4-1 Menemen Bld. (İlk maç: 1-2)
Kayserispor 4-1 Altay (İlk maç: 1-2)
Trabzonspor 5-0 Sivas Belediyespor (İlk maç: 2-2)
20.12.2018 - PERŞEMBE
Hatayspor 2-0 Gençlerbirliği (İlk maç: 2-1)
Darıca Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor (İlk maç: 2-2)
Akhisarspor 2-0 Karagümrük (İlk maç: 1-4)
Giresunspor 2-5 Fenerbahçe (İlk maç: 1-0)