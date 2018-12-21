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Ziraat Türkiye Kupasında son 16'ya kalan takımlar

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupasında son 16'ya kalan takımlar
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5. Tur Elemeleri bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Kupada, Ümraniyespor, Bodrumspor, Balıkesirspor, Göztepe, Galatasaray, Başakşehir, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor, Akhisarspor ve Fenerbahçe son 16 turuna kalan takımlar oldu.

Kura çekimi yarın Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul'da Riva'daki tesislerinde yapılacak.

5. TURDA ALINAN TOPLU SONUÇLAR

18.12.2018 - SALI

1461 Trabzon 3-1 Ümraniyespor (İlk maç: 4-1)
Ankaragücü 3-2 Bodrumspor (İlk maç: 4-2)
Balıkesirspor 1-1 Çaykur Rizespor (İlk maç: 0-2)
Göztepe 2-1 Nazilli Bld. (İlk maç: 0-3)
Başakşehir 2-0 Adana Demir (İlk maç: 1-1)
Galatasaray 1-1 Keçiörengücü (İlk maç: 1-2)
19.12.2018 - ÇARŞAMBA
Van BBSK 2-2 Boluspor (İlk maç: 5-1)
Etimesgut Bld 0-2 Yeni Malatyaspor (İlk maç: 2-0)
K.Maraşspor 2-1 Alanyaspor (İlk maç: 7-2)
Kasımpaşa 4-1 Menemen Bld. (İlk maç: 1-2)
Kayserispor 4-1 Altay (İlk maç: 1-2)
Trabzonspor 5-0 Sivas Belediyespor (İlk maç: 2-2)

20.12.2018 - PERŞEMBE

Hatayspor 2-0 Gençlerbirliği (İlk maç: 2-1)
Darıca Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor (İlk maç: 2-2)
Akhisarspor 2-0 Karagümrük (İlk maç: 1-4)
Giresunspor 2-5 Fenerbahçe (İlk maç: 1-0)

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