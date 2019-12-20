1 Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

2 Jimmy Durmaz ve Gökhan Çıra PFDK'ya sevk edildi Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç ve oyuncusu Gökhan Çıra'nın, PFDK'ya sevkine karar verildi.

3 Garry Rodrigues derbide oynayamayacak PFDK, Sivasspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.

4 Bursaspor'un yeni hocası İbrahim Üzülmez oldu Bursaspor, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirildiğini açıkladı.

5 The Guardian'dan Çağlar'a büyük övgü İngiliz Guardian gazetesi Çağlar Söyüncü'yü öne çıkardı. Milli yıldızımız, Van Dijk ile beraber ligin en iyi savunmacılarından biri olarak gösterildi.

6 Nzonzi'yi iki kulüp istiyor Lyon ve Everton kulüpleri, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’yi transfer etmek için harekete geçti.

7 Vedat Muriç mi Burak Yılmaz mı Fenerbahçe, pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbide gözler Vedat Muriç ve Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

8 Çalımbay: Emre ve Mert'in devre arası gitmeleri zor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın devre arasında takımdan ayrılmalarının çok zor olduğunu belirtti.

9 Beşiktaş'ın Kadıköy'deki son galibiyeti Ezeli rakiplerine uzun yıllardır sahasında yenilmeyen Fenerbahçe, pazar günü Beşiktaş'a karşı bu serisini sürdürmek istiyor.