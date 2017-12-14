Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16'ya kalan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında 4 Büyükler'in farklı skorlarla aldıkları galibiyetler ön plana çıktı. Kamuoyunda, kupadaki eleme usulünün daha önceki grup aşamasına göre daha zevkli maçların oynanmasına neden olduğu belirtildi.

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SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Kupanın 5. turunda rakiplerine üstünlük sağlayan Antalyaspor, Bursaspor, Boluspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bucaspor, Osmanlıspor, Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe, Kayserispor, İstanbulspor, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir son 16 turuna yükseldi.

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KURA CUMA GÜNÜ

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yarın (cuma) saat 15.00'te başlayacak kura çekimine, TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcileri katılacak.

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İLK MAÇLAR ARALIK SONUNDA

Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.