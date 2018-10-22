Zirve yarışında büyüklerin kayıp haftası

Hafta, lider Galatasaray'ın Bursaspor ile 1-1 berabere kalmasıyla başladı. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de 3 puanla kavuşamaması, diğer takımlara yaradı.

9 HAFTA BİTTİ İLK 6'DA 2 BÜYÜK KALDI

Ligin dibine demir atan Fenerbahçe, Sivas deplasmanında da kazanamadı. Sarı lacivertliler aradığı çıkışa bir türlü geçemezken, Trabzonspor da 4. sıraya yükselme şansını kaybetti.

Evinde Erzurumspor ile 0-0 kalan berabere Trabzonspor, 7. sırada yer aldı.

Göztepe'ye yenilen Beşiktaş da ligde İzmir ekibinin gerisine düştü.

SÜPER LİGİN İLK ÇEYREĞİ GERİDE KALDI

9 hafta kısa bir süre gibi görülse de 4 Büyükler'in umut vermeyen futbolu taraftarlarını endişendiriyor.

Devler arasında kötünün iyisi olan Trabzonspor ve Galatasaray evinde 1 puan alabildi.

Zirve ve Avrupa potasında kalmayı başaran Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe, oynadıkları futbolla da göz doldurmayı başardı.